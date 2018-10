Fausto Pinato ainda brincou: “se tirassem 80 mil, eu estaria dentro da mesma forma”

publicado em 07/10/2018

Fausto Pinato foi reeleito deputado federal (Facebook/Fausto Pinato)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Nas ruas de Fernandópolis o deputado federal Fausto Pinato (PP), que concorreu para reeleição e venceu, comemorou a expressiva votação. Em discurso na noite deste domingo (7), o parlamentar desabafou e alfinetou os adversários: “não deu para vocês!”.

Pinato lembrou que a campanha foi bastante difícil e diferente, no entanto, com muito trabalho e dedicação, o objetivo foi alcançado. “A luta continua”, comentou. Ele acrescentou que durante a campanha muitas pessoas “bateram” nele, porém, mesmo com as dificuldades, obteve uma grande quantidade de votos.

Sobre a votação expressiva, mais de 117 mil votos, Pinato brincou: “se tirassem 80 mil, eu estaria dentro da mesma forma”.