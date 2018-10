A convite do Ministério Público de São Paulo, o deputado Fausto Pinato visitou a sede do órgão nesta quarta-feira-feira (17)

publicado em 17/10/2018

A convite do Ministério Público de São Paulo, o deputado Fausto Pinato visitou a sede do órgão nesta quarta-feira-feira (17) onde foi recebido pelo procurador geral de justiça Gianpaolo Poggio Smanio e pelo promotor José Carlos Cosenzo, coordenador de Assuntos Estratégicos do MPSP.

Na pauta do encontro, as discussões sobre a agenda do Congresso Nacional no que tange as reformas essenciais, como a reforma tributária, política, da previdência e o debate sobre o crime de abuso de autoridade.

Pinato também se comprometeu a continuar ajudando a estruturar o trabalho do MP, a exemplo das articulações para a construção da sede própria do Ministério Público na cidade de Fernandópolis.