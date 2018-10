A atração tem aproximadamente 300 metros quadrados e Rio Preto é a terceira cidade do interior de São Paulo a receber a mostra

publicado em 24/10/2018

Mostra traz para o mundo real cenários e figurinos do famoso seriado da década de 90 (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira, o público de Rio Preto e região já poderá conhecer a exposição temática “Castelo Rá-Tim-Bum” no Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto e vivenciar uma verdadeira experiência passeando por mais de 20 cenários que trazem para o mundo real toda a magia do famoso seriado da década de 90. A atração tem aproximadamente 300 metros quadrados e Rio Preto é a terceira cidade do interior de São Paulo a receber a mostra.

Na entrada, todos serão recebidos pelo famoso Porteiro e, nos ambientes internos, se encontrarão com a cobra Celeste em sua árvore, o Gato Pintado na biblioteca, além dos incríveis quartos do Nino e da Feiticeira Morgana, e dos figurinos utilizados pelos atores nas gravações. Tudo com o acervo original da TV Cultura.

O Ratinho, um dos personagens mais icônicos do programa, será reproduzido em escala gigante. Para a diversão ficar ainda melhor, as crianças poderão brincar em um tobogã que reproduzirá os encanamentos por onde os personagens Mau e Godofredo corriam.

“O Castelo foi literalmente construído no shopping para que nossos clientes possam conferir toda a riqueza de detalhes desta exposição inédita na região e que temos muito orgulho em trazer com exclusividade para Rio Preto”, destaca Flavia Lania, supervisora de marketing do Iguatemi Rio Preto.

“Por onde a exposição tem passado, o sucesso é enorme! Nossas expectativas para Rio Preto e região não são diferentes. A mostra foi preparada com muito carinho e cuidado. É um programa para todas as idades, com diversão garantida. Esperamos todos no Castelo!”, completa Julio Cardoso, sócio diretor da Acervo 21, produtora do evento.

“Castelo Rá-Tim-Bum – São José do Rio Preto” é uma realização da empresa Acervo 21 e do Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto, em parceria com a TV Cultura.

Ingressos e horários

Os convites já estão à venda pelo site oficial do evento (www.exposicaocasteloratimbum.com.br). No momento da compra, o cliente pode escolher a data e o horário da sessão para visitar a exposição, assim, no dia selecionado, basta chegar com 30 minutos de antecedência ao local. A partir desta quinta-feira (25), quando estreia a mostra, será possível fazer a compra também na bilheteria física do shopping.

Os valores dos ingressos são: R$ 20,00 inteira e R$ 10,00 meia-entrada, de terça a sexta-feira, e R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia), nos finais de semana e feriados. Após conhecer todos os cenários, os visitantes também poderão adquirir produtos oficiais exclusivos na loja do Castelo, entre eles camisetas, chaveiros, canecas, almofadas e outros. A loja ficará na saída do evento e terá acesso livre ao público do shopping.

A visitação será aberta ao público de terça a sexta-feira, das 14h às 21h (última sessão às 20h30), aos sábados, das 10h às 22h (última sessão às 21h30), e domingos e feriados, das 14h às 20h (última sessão às 19h30).

A exposição Castelo Rá-Tim-Bum está instalada no Piso Térreo do Iguatemi Rio Preto e ficará por tempo limitado. Para conferir mais sobre a programação do shopping, acesse www.iguatemi.com.br/saojosedoriopreto e fique ligado nas redes sociais do empreendimento.