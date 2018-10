Três deputados federais e três estaduais da região conseguiram se eleger

publicado em 08/10/2018

Urna eletrônica, votação, eleição, eleições — Foto: José Cruz/Agência Brasil

Seis candidatos da região de São José do Rio Preto e Araçatuba foram eleitos para ocupar vagas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa pelos próximos quatro anos. Destes, três serão deputados estaduais e três deputados federais a partir de janeiro de 2019.





No âmbito nacional, a Câmara dos Deputados é composta por 513 parlamentares e a representação de cada estado é proporcional à população. São Paulo tem a maior bancada, com 70 deputados federais. Na esfera estadual, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo conta com 94 deputados.





Nas eleições anteriores, em 2014, o noroeste paulista elegeu quatro deputados federais. Dessa vez, foram três.





Na disputa de deputados estaduais, em 2014, a região elegeu oito deputados estaduais. Agora, três todos já eram deputados e foram reeleitos - e nenhum deles é de Rio Preto.





Foram eleitos como deputados estaduais: Itamar Borges (MDB), que tem domicílio eleitoral em Santa Fé do Sul (SP), Carlão Pignatari (PSDB), de Votuporanga (SP), e Roque Barbieri (PTB), por Birigui.





Para a Câmara Federal foram eleitos pela região os deputados Fausto Pinato (PP), de Fernandópolis (SP), Geninho Zuliani (DEM), por Olímpia (SP), e Luís Carlos Mota (PR), que tem domicílio eleitoral em São José do Rio Preto (SP).





Ao todo, 1.684 candidatos a deputado federal e 2.172 a deputado estadual disputaram as eleições 2018. Confira a lista de eleitos nas cidades das regiões de Rio Preto e Araçatuba:





Deputados estaduais





Nome Partido Número de votos

Carlão Pignatari PSDB 74.006

Itamar Borges MDB 82.185

Sebastião Santos PRB 75.280

Deputados federais





Nome Partido Número de votos

Fausto Pinato PP 118.684

Geninho Zuliani DEM 89.378

Luiz Carlos Motta PR 75.218