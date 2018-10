Motoristas passam bem e as causas do acidente serão investigadas

publicado em 17/10/2018

As vítimas foram atendidas e encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga (Foto: Imagem Ilustrativa)

Da redação

Um grave acidente deixou dois motoristas de caminhões canavieiros feridos na madrugada de ontem (17), próximo a Valentim Gentil. A colisão aconteceu em uma estrada vicinal que dá acesso para a usina de cana-de-açúcar, que liga a cidade à Magda.

As equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros de Votuporanga foram acionadas para prestarem socorro as vítimas. Como o acidente ocorreu próximo a um córrego, uma das carretas poderia despencar da ponte, dessa forma, uma equipe de suporte da usina também foi chamada.

As vítimas foram atendidas e encaminhadas para a Santa Casa de Votuporanga. As causas do acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas.