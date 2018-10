O atendimento será suspenso devido ao feriado nacional em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida (12)

publicado em 08/10/2018

O Poupatempo informa que todas as unidades do programa estarão fechadas na sexta-feira, dia 12 de outubro, no sábado, dia 13. O atendimento será suspenso devido ao feriado nacional em comemoração ao dia de Nossa Senhora Aparecida (12). O atendimento à população retorna na segunda-feira, dia 15, no horário habitual de cada posto.

Informações sobre os serviços oferecidos, endereços e horários dos postos estão disponíveis no site www.poupatempo.sp.gov.br ou no aplicativo ‘SP Serviços’ (para telefones celulares e tablets). O Poupatempo atende com horários agendados previamente, para garantir conforto a todos os cidadãos e eficiência no atendimento. O agendamento gratuito pode ser feito gratuitamente pelo portal ou pelo aplicativo ‘SP Serviços’. Os cidadãos também podem recorrer ao atendente virtual ‘Poupinha’, que está no Portal do Poupatempo (no canto inferior direito da tela).

Para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos, o Poupatempo conta também com totens instalados em shoppings, supermercados e estações do Metrô e CPTM (veja lista de endereços em www.poupatempo.sp.gov.br). Os totens permitem que o próprio cidadão solicite sem intermediários a 2ª via de RG ou da CNH, se já estiver na base de dados biométricos. Os totens também podem ser usados para fazer o agendamento de dia e hora para ser atendido em uma das 72 unidades fixas do Poupatempo.

Os totens de autoatendimento permanecem à disposição dos usuários mesmo fora dos horários de funcionamento do Poupatempo, inclusive nos feriados e finais de semana, obedecendo aos horários de abertura dos locais onde estão instalados. Eles permitem recolher as taxas necessárias para a solicitação de documentos com cartão de débito, o que agiliza o atendimento. Todos os cartões são aceitos. Para a solicitação de segunda via do RG ou da CNH, é possível optar pela entrega via Correios e receber o documento em casa. Outros documentos, como Atestado de Antecedentes Criminais e certidões de CNH ou restrições de veículos são impressas na hora e de graça.





Veja abaixo como usar os totens do Poupatempo:

Atestado de Antecedentes Criminais: basta digitar o número do RG e a data de expedição do documento (presente no verso no RG). O documento é impresso na hora e de graça.

Certidões de CNH: basta digitar o CPF e fazer a verificação da digital (biometria). O documento é impresso de graça e na hora.

Pesquisa de débitos e restrições de veículos: Basta digitar o número do Renavam. O documento é impresso de graça e na hora.

Segunda via da Carteira de Habilitação (CNH): Basta digitar o CPF. A taxa pode ser paga na hora com cartão de débito. O cidadão receberá o documento em casa, pelos Correios, mediante taxa adicional de R$ 11,00. Se ainda não tiver identificação biométrica ou necessitar de alterações cadastrais, será necessário agendar e comparecer a um posto Poupatempo e ir pessoalmente ao Poupatempo ou ao Detran.

Segunda via do RG: é possível desde que o documento anterior tenha sido emitido a partir de agosto de 2014. Basta digitar o número do RG e a data de nascimento. Se ainda não tiver identificação biométrica ou necessitar de alterações cadastrais será necessário agendar e comparecer a um posto Poupatempo. A taxa para receber o RG em casa é de R$ 9,09.

Troca da Permissão de Dirigir pela CNH Definitiva: basta digitar o número do CPF. A taxa pode ser paga na hora com cartão de débito. O cidadão receberá o documento em casa, pelos Correios, mediante taxa adicional de R$ 11,00.