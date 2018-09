Os policiais apreenderam várias porções de entorpecentes na casa do infrator e em uma chácara daquela cidade.

publicado em 19/09/2018

Os policiais apreenderam várias porções de entorpecentes, além de certa quantia em dinheiro (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Aline RuizA DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Votuporanga prendeu um homem de 35 anos por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (18) em Valentim Gentil. Os policiais apreenderam várias porções de entorpecentes na casa do infrator e em uma chácara daquela cidade.O traficante já era alvo de investigações da equipe da DISE há algum tempo devido ao seu envolvimento com o tráfico na cidade de Valentim Gentil, sendo que, na tarde desta terça-feira (18), os agentes foram até a casa do infrator. Durante buscas pelo local, os policiais encontraram porções de maconha, todas já embaladas e prontas para venda.Em seguida, a equipe foi até uma chácara, localizada no bairro Vila Aparecida, onde as investigações apontavam que o homem escondia a maior parte da droga comercializada por lá. Pelo local, os policiais apreenderam um tablete de maconha prensado com peso aproximado de 93 gramas, que após fracionado renderiam dezenas de porções da mesma droga para venda. Eles ainda encontraram materiais utilizados na embalagem dos entorpecentes, uma balança de precisão e dinheiro proveniente do tráfico.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz, que foi conduzido para a sede da DISE de Votuporanga. Ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado posteriormente para uma cadeia pública da região, onde permanecerá à disposição da Justiça.