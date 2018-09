O crime aconteceu no dia 24 de fevereiro deste ano, na rua Projetada 1, no bairro Jardim Monte Belo

publicado em 21/09/2018

O crime aconteceu no dia 24 de fevereiro deste ano, na rua Projetada 1, no bairro Jardim Monte Belo (Foto: Arquivo Pessoal)

Aline RuizO morador de Valentim Gentil, Jossiel Francisco dos Santos, de 26 anos, será julgado pelo Tribunal do Júri no Fórum da Comarca de Votuporanga pela morte de José Ricardo dos Santos Silva, de 36 anos. O crime aconteceu no dia 24 de fevereiro deste ano, na rua Projetada 1, no bairro Jardim Monte Belo, perto da área de lazer Chopplândia.Segundo consta, o réu declarou para a Justiça que matou o homem a facadas porque ele estava espalhando na cidade de Valentim Gentil que ele estava saindo com a esposa dela. O autor do crime revelou ainda, que a vítima teria afirmado que ele era o pai do filho do casal.Na quinta-feira (20), o juiz da 1ª Vara da Comarca de Votuporanga, Jorge Canil, enquadrou Jossiel no crime de homicídio qualificado, com pena de até 30 anos de prisão. Com a sentença de pronuncia ele será julgado pelo Tribunal do Júri, em data a ser agendada.