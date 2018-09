Com o tema “Superação”, o evento acontece no Teatro Paulo Moura

publicado em 03/09/2018

Maestro João Carlos Martins faz palestra em Rio Preto (Foto: Divulgação)

Superar as dificuldades é uma tarefa que exige foco e dedicação constante. A regra para ultrapassar os obstáculos que surgem durante a vida é reinventar-se, pois apenas ficar parado se lamentando do passado é um caminho certo para o fracasso. Para auxiliar na reflexão acerca dessas questões, a CCli Consultoria Linguística e o Cegente Educação Corporativa trazem para Rio Preto dois dos mais requisitados palestrantes do país: Raul Candeloro e o Maestro João Carlos Martins.A abertura da programação contará com a palestra do especialista em vendas, Raul Candeloro, fundador da renomada revista Venda Mais, que abordará o tema “Lições de Superação”. O Maestro João Carlos Martins contará sua trajetória inspiradora com a palestra “A música venceu”, que será seguida de apresentação com uma orquestra e um coral da cidade.Para Ana Carolina Verdi Braga, diretora do Cegente, e Daniel Rodrigues, diretor da CCLi, os temas das palestras estão conectados com o cotidiano, assim como as duas empresas. “Precisamos olhar para os momentos mais difíceis da vida sabendo que é possível aprender algo com aquilo sem deixar com que a parte negativa nos afete. Essas lições nos fazem mais fortes para enfrentar qualquer tipo de obstáculo”, diz Ana Carolina.“Queremos que nossos convidados mergulhem nesse universo e desfrutem ao máximo as reflexões e os ensinamentos que os palestrantes irão apresentar no evento. Nosso objetivo é que todos reflitam sobre suas próprias trajetórias, transformem suas ações e atinjam seus objetivos pessoais e profissionais”, afirma Daniel.A palestra faz parte do evento que comemora o aniversário de 15 anos das empresas que está marcado para o dia 20 de setembro, às 18h30, no Teatro Paulo Moura. Os convites podem ser adquiridos por meio do site:https://conteudo.cegente.com.br/15anos-convitesMaestro João Carlos MartinsOcupa um lugar impar no cenário musical brasileiro, considerado um dos maiores intérpretes do compositor alemão Bach do século XX pela crítica internacional. É o único artista brasileiro que teve, por duas vezes, sua vida registrada por cineastas europeus. Com problemas que prejudicaram a mobilidade de suas mãos, João Carlos Martins teve que abandonar o piano, mas sua ligação com a música é tanta que o fez iniciar a carreira de maestro, tendo regido mais de 1500 concertos. Hoje, João Carlos Martins também é palestrante, inspirando pessoas com sua história de vida.Raul CandeloroÉ hoje um dos palestrantes mais contratados para eventos abertos e in-company. Isso acontece porque suas palestras e workshops são desenvolvidos com conteúdo de excelente qualidade, aliando prática às melhores teorias de gestão e vendas do mundo, apresentadas de forma didática e divertida - e ajudando os profissionais a alcançarem a Alta Performance.CCLiEmpresa de serviços de idiomas de atuação nacional, com sede em São José do Rio Preto (SP). Pioneira no método de consultoria linguística, criado há 15 anos, a empresa conta com um modelo de gestão de ensino voltado à excelência de seus serviços, disponíveis em modalidades presenciais, por videoconferência ou in-company.CegenteEmpresa especializada em educação corporativa, com foco em cursos online e presenciais em desenvolvimento e gestão de negócios para executivos e empreendedores. A empresa, fundada em 2003, atua principalmente nas áreas de Consultoria, Gestão de Pessoas, Finanças e Marketing.