Além da lotérica, ladrões tentaram roubar lojas na manhã desta segunda-feira (3)

publicado em 03/09/2018

Polícia procura por suspeitos de assaltos em General Salgado









Ladrões invadiram uma lotérica e outras lojas no centro de General Salgado (SP) na manhã desta segunda-feira (3). A polícia ainda faz buscas para tentar localizar os suspeitos, que fugiram após os crimes.Segundo informações da polícia, dois homensforam detidos, só que as buscas continuam porque a Polícia Militar acredita que pelo menos outros dois homens participaram dos roubos.Ainda não se sabe o que foi levado dos roubos. Os policiais contam com a ajuda do helicóptero Águia.