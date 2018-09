Com o indivíduo foram localizadas várias porções de drogas que renderiam para o traficante cerca de R$ 5 mil em dinheiro

publicado em 22/09/2018

A Polícia Militar de Cardoso encontrou dentro do quarto do infrator mais de 300 de crack (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA Polícia Militar de Cardoso prendeu um rapaz de 20 anos por tráfico de drogas na sexta-feira (21). Com o indivíduo foram localizadas várias porções de drogas que renderiam para o traficante cerca de R$ 5 mil em dinheiro após venda.O flagrante foi realizado durante patrulhamento da equipe pela Vila Progresso. Em determinado momento, os policiais avistaram um rapaz, já conhecido nos meios policiais pela prática de tráfico naquela cidade, saindo de uma chácara. De imediato ele foi abordado, sendo que após busca pessoal foi localizado em seu poder uma porção de cocaína.Ainda de acordo com a PM, ao ser questionado o jovem revelou que dentro de sua residência ele estava guardando mais entorpecentes, momento em que os policiais se deslocaram para o local, onde ele mora com a sua avó. Durante buscas no interior na residência, a polícia encontrou dentro do quarto do infrator mais de 300 de crack, além de um pedaço de cocaína. De acordo com o jovem, a venda de todas as drogas apreendidas renderia para ele cerca de R$ 5 mil em dinheiro.Diante dos fatos, o rapaz foi conduzido para a delegacia de Cardoso, onde sua prisão foi ratificada. Posteriormente o indiciado foi conduzido para uma cadeia da região, onde ele permanecerá à disposição da Justiça. A PM ressaltou também que o jovem já foi preso na cidade de São Carlos pelo mesmo crime, porém, ainda não foi condenado.A ocorrência foi atendida pelos policias cabos Adejair e Tavares.