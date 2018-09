Rogério Tadeu Munhão, de 48 anos, foi socorrido pelos bombeiros, mas morte foi constatada em hospital.

publicado em 19/09/2018

Homem morre após se afogar no Rio Paraná em Ilha Solteira (Foto: Reprodução/TV TEM)

Fonte: G1



Um homem de 48 anos morreu depois de se afogar no Rio Paraná, em Ilha Solteira (SP), na manhã desta quarta-feira (19).De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, Rogério Tadeu Munhão estava em um caiaque com um primo quando ele pulou na água. A vítima estava com um colete salva-vidas, mas Rogério parou de se mexer quando estava dentro do rio.O socorro foi acionado e a vítima foi retirada da água. O Corpo de Bombeiros tentou reanimar Rogério, mas ele foi levado para o Hospital Regional de Ilha Solteira, onde a morte foi constatada.