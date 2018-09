Caso aconteceu em Rio Preto; Ela foi levada para o Hospital da Criança e Maternidade

publicado em 19/09/2018

A polícia investiga um caso de agressão à uma criança de um ano idade que aconteceu no final da tarde dessa terça-feira, 18, no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto. A criança foi levada para o Hospital da Criança e Maternidade (HCM) para receber os primeiros socorros.De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a residência por conta de uma briga entre um casal. Quando chegaram à casa foram informados que na verdade era uma criança de 1 ano que teria sido agredida pelo namorado da mãe, que fugiu do local.O Diário entrou em contato com assessoria de imprensa do Hospital da Criança e Maternidade, a qual informou que a criança recebeu os atendimentos necessários e foi liberada no final da noite de terça-feira, 18.Fonte: Diário da Região