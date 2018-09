Lideranças de Votuporanga estiveram no lançamento, que ocorreu no Plaza Eventos, em Fernandópolis.

publicado em 01/09/2018

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brCom diversas lideranças da região, o deputado federal Fausto Pinato (PP) lançou, na manhã deste sábado (1º), a sua campanha à reeleição. O ato ocorreu no Plaza Eventos, em Fernandópolis.Lideranças de Votuporanga estiveram no lançamento, entre elas o prefeito João Dado (SD), o deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), o ex-vereador Osvaldo Carvalho (MDB) e o secretário municipal de Assistência Social, Serginho da Farmácia. O empresário Valmir Dornelas também esteve no evento.Em seu discurso, Pinato fez questão de afirmar que não de direita, de esquerda ou de centro. O candidato, em momento de muita emoção, falou sobre sua trajetória, projetos e agradeceu o apoio dos colaboradores.Fausto Pinato é nascido em Fernandópolis. Formado em Direito, o atual deputado federal já atuou nas esferas criminal, eleitoral e administrativa. Na política, a trajetória de Pinato se iniciou como assessor parlamentar. Em 2014, foi eleito deputado federal e, desde então, segundo ele, se destaca pelo fortalecimento das cidades do interior paulista e da economia. Neste ano, busca a reeleição e ressalta que tem como objetivo “continuar lutando por mais desenvolvimento para os municípios e melhorias para o Estado de São Paulo”.