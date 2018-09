O advogado de defesa de Jonathan, Márcio Ferrari adianta que pretende entrar com recurso contra a condenação

publicado em 19/09/2018

Jonathan Pereira do Prado está em Frutal preso desde o dia 2 (Foto: Samir Alouan/Rádio 97FMPontal Online)

O juiz de Frutal Gustavo Moreira condenou a 42 anos de prisão Jonathan Pereira do Prado pelo assassinado da jovem Kelly Cadamuro, cometido em novembro de 2017. Dois outros acusados de participação no crime, Daniel Theodoro da Silva e Wander Cunha Lima foram soltos recentemente por ordem judicial.A sentença foi publicada na manhã desta quarta-feira, dia 19, no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Jonathan também deverá cumprir mais dois anos, 11 meses e sete dias em regime semiaberto. Como a decisão é de primeira instância, ainda cabe recurso ao TJ.Jonathan pediu carona para Kelly, numa viagem de Rio Preto a Itapagipe (MG) e matou a jovem em Frutal (MG), para ficar com o carro da vítima.O advogado de defesa de Jonathan, Márcio Ferrari adianta que pretende entrar com recurso contra a condenação.Os outros acusados também foram condenados pelo crime de receptação. Wander foi condenado a dois anos e seis meses de reclusão e a outros dois anos e oito meses de detenção; e Daniel Theodoro da Silva foi condenado a três anos, quatro meses e oito dias de reclusão.