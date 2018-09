A colisão foi registrada no no Km 129, a 40 quilômetros da cidade de Prata

Caminhão carregado com cal e van bateram de frente em rodovia (Foto: Marcelo Honorato/G1)

O motorista votuporanguense Donizete Pacífico, de 57 anos, morreu em um trágico acidente envolvendo uma van escolar e um caminhão ontem. A colisão foi registrada no no Km 129, a 40 quilômetros da cidade de Prata, ao todo, cinco pesssoas morreram, sendo que quatro no local e uma no hospital de Campina Verde. Donizete era motorista de uma empresa de ferragens da cidade há 10 anos.Segundo a reportagem do MGTV, na hora do acidente estavam na van crianças, adolescentes, além do motorista. Entre os óbitos estão uma adolescente de 13 anos, um garoto de 14 anos, um menino de sete e o motorista da van. A outra morte registrada é do condutor do caminhão.Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a perícia da Polícia Civil também foram acionadas. As vítimas feridas, um menino de quatro e outro de sete anos, foram atendidas em um hospital no município de Campina Verde com fraturas e, em seguida, foram levadas para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).À produção do MGTV, a Secretaria de Educação de Prata informou por telefone que a van era terceirizada e prestava serviços para o município. Ela recolhia os estudantes na zona rural todos os dias e as levava para o Distrito de Monjolinho. O prefeito Anuar Arantes Amuí vai decretar luto de três dias da cidade.A produção também entrou em contato por telefone com a Prata Van, que presta serviço para a Prefeitura, e aguarda retorno sobre possível manifestação.A princípio os dois veículos bateram de frente. Com a batida, a carga de cal ficou espalhada na pista e o tráfego precisou ser interditado em meia pista.Até o fechamento desta edição, ainda não havia previsão para o velório e sepultado do corpo de Donizete.Fonte: G1