Ele estava na garupa de uma moto que bateu na traseira de um carro na BR 153 entre Rio Preto e Onda Verde

publicado em 01/09/2018

Garupa de moto morreu em acidente durante perseguição policial em Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

Um adolescente de 17 anos morreu e um homem de 26 anos ficou gravemente ferido após uma perseguição policial que ocorreu na rodovia BR 153 na noite desta sexta-feira, 31, em Rio Preto.Segundo informações do boletim de ocorrência, os dois estavam em uma moto Honda CG 150 Titan, que era pilotada pelo homem de 26 anos, na avenida Danilo Galeazzi e fugiram ao ver a viatura policial. A polícia começou então a persegui-los com sinais sonoros e luminosos para que os suspeitos parassem. O condutor da motocicleta não obedeceu e continuou a fuga pela rodovia BR 153, sentido Rio Preto/Onda Verde.No quilômetro 51 da BR 153, eles bateram na traseira de um Gm/Corsa que era conduzido por uma mulher que ao avistar a viatura da polícia deslocou seu carro para a direita para dar passagem, momento em que a moto atingiu o carro.O condutor e o passageiro da moto foram lançados no sentido do acostamento. O adolescente morreu no local e o homem foi socorrido e levado ao Hospital de Base em estado grave. A mulher não ficou ferida.Próximo ao local onde o homem caiu a polícia encontrou 20 porções de crack. A droga foi apreendida e o caso será investigado.