O presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, vereador Rafael Nixon Pereira Marques, exonerou a servidora

publicado em 10/09/2018

O vereador Rafael Nixon, presidente da Câmara de Valentim Gentil, decidiu pela demissão da servidora (Foto: Divulgação)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDepois da conclusão de um processo administrativo, o presidente da Câmara Municipal de Valentim Gentil, vereador Rafael Nixon Pereira Marques, exonerou uma servidora da Casa de Leis acusada de corrupção. Em conversa com o jornal A Cidade, o chefe do Poder Legislativo, revelou que a servidora é acusada de desviar cerca de R$ 120 mil.O chefe do Poder Legislativo, em comunicado na sua página em uma rede social, disse que após estudar e analisar o conteúdo do processo administrativo que relata o desvio de recursos públicos da Câmara Municipal, e no uso das suas atribuições legais como autoridade julgadora do caso, determinou a exoneração da servidora que era efetiva da tesouraria do Poder Legislativo.O processo de investigação foi proposto por Rafael após ter recebido um comunicado do Controle Interno, que constatou irregularidades no setor. “Minha sentença é imparcial, lúcida e clara. Corrupção é crime e deve ser combatida com vigor, firmeza e responsabilidade. Estou certo de que tomei a decisão adequada contra a impunidade. Para tomar uma atitude assim, não pode ter o rabo preso com absolutamente ninguém, e ter coragem moral para enfrentar o crime”, comentou.Também ao A Cidade, o presidente explicou que a servidora confessou o ato e que ela, inclusive, no decorrer do processo, já devolveu parte do valor. “Isso [devolver] também é uma forma de confissão”, observou. Agora, esclareceu, outro processo será instaurado para que a Câmara recupere o restante dos R$ 120 mil – como não estava com os documentos em mãos, Rafael não soube afirmar quanto a servidora já devolveu.Na opinião do presidente, com a demissão ele cumpriu o seu dever de denunciar os atos de má-fé contra a administração pública. “A minha mensagem é clara, e vale para aliados políticos e adversários: o cumprimento da lei é para todos, independentemente de cargo ou posição social e econômica. Não passo a mão na cabeça de ninguém”, destacou. Ele determinou ainda o encaminhamento da sua decisão ao Ministério Público para que sejam tomadas as medidas cabíveis.