O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto na madrugada deste sábado, 11

publicado em 11/08/2018

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto na madrugada deste sábado, 11

Uma jovem de 18 anos chorou ao ser flagrada pela Polícia Militar atuando no tráfico de drogas. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Rio Preto na madrugada deste sábado, 11.Segundo histórico do boletim de ocorrência, os policiais chegaram até a casa da jovem, no Jardim Jéssica, depois de uma denúncia anônima de que no local havia uma movimentação suspeita de carros e pessoas.Com a chegada dos policiais, a moça começou a chorar e se entregou. Na gaveta de uma das cômodas do quarto, ela guardava 178 pedras de crack embaladas para o tráfico. O entorpecente foi apreendido e uma balança digital também foi recolhida. L.R.C ficou detida e vai ficar a disposição da Justiça.