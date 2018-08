Existe a possibilidade de dois homens, que provavelmente foram beneficiados pela saidinha do Dia dos Pais, terem praticado o latrocínio

publicado em 11/08/2018

Local onde o corpo foi encontrado pela polícia (Foto: Divulgação)

As autoridades suspeitam que bandidos profissionais teria executado o taxista Gabriel dos Santos, 64 anos, após solicitarem uma corrida até a Fazenda do Pierry, zona rural de Fernandópolis.A crueldade foi tanta que o taxista acabou recebendo um tiro na nuca, possivelmente de um revolver calibre 22. Nenhum outro tipo de vestígios teria sido encontrado no local onde o corpo foi localizado por uma da PM de Fernandópolis que faziam buscas por estradas rurais.O local do crime também teria sido a antiga estrada municipal que liga Fernandópolis ao Distrito de Boa Esperança e que também dá acesso a Usina Alcoeste.Durante a tarde desta sexta-feira, testemunhas e familiares foram ouvidos na Delegacia de Investigação Gerais que vai abrir inquérito para apurar o fato.Existe a possibilidade de dois homens, que provavelmente foram beneficiados pela saidinha do Dia dos Pais, terem praticado o latrocínio - roubo seguido de morte - já que o veiculo, um Ford Ká Sedan, prata, ano 2017, placas FCD 8416, foi levado pelos bandidos.O corpo de Gabriel será velado e sepultado neste sábado (11), na cidade de Pedranópolis.Fonte: Região Noroeste