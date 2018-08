Corpo de Bombeiros de Novo Horizonte e Catanduva realizam buscas desde segunda-feira, 13

publicado em 15/08/2018

Valdemir Oracio Cruz e Carlos Henrique Ferreira da Costa foram pescar em Rio Tietê em Sales (SP) e sumiram (Foto: Reprodução/ TV TEM)

Na terça-feira, 14, familiares das vítimas acompanharam o trabalho as margens do rio, mas nenhuma pista do paradeiro dos dois pescadores foi encontrada. O trabalho continua nesta quarta-feira, 15.





Fonte: Diário da Região



Seguem as buscas a dois pescadores que estão desaparecidos desde do último domingo, 12, em Sales. Equipes do Corpo de Bombeiros de Catanduva e de Novo Horizonte procuram pelos dois desde da manhã da última segunda-feira, 13.Segundo os bombeiros, os dois pescadores saíram para pescar no rio Tietê na tarde de domingo e não voltaram. O último local em que a dupla foi vista foi na Praia dos Torres. O helicóptero Águia ajuda na procura dos pescadores, como também equipes da Marinha.