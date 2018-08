Morador em Meridiano, o rapaz que já tem passagem pela polícia

publicado em 25/08/2018

Rapaz surta no Fórum e OAB de Fernandópolis e é contido pela PM (Foto: Divulgação)

Pessoas que estavam dentro da OAB contaram a reportagem que o rapaz entrou gritando, dando socos nos vidros e tapume e dizendo que ninguém entrava e saia do prédio.







Um rapaz de 22 anos foi contido pela Policia Militar depois de ter um surto psicótico no início da tarde desta sexta-feira, dia 24, dentro do Fórum de Fernandópolis e na sede da OAB Ordem dos Advogados do Brasil, ambos localizados na avenida Raul Gonçalves Junior.Morador em Meridiano, o rapaz que já tem passagem pela polícia, foi medicado por uma equipe do Samu e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis.