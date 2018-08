Segundo a polícia, condutor estava fugindo após ter atropelado um idoso; Ele estava alcoolizado

publicado em 27/08/2018

Carro ficou destruído após colisão frontal (Foto: Divulgação)

Ricardo da Silva Martins vai ser sepultado nessa segunda-feira, 27, em General Salgado.





Fonte: Diário da Região



Um peão de 29 anos morreu na noite deste domingo, 26, em um acidente na rodovia vicinal Jesuíno da Cunha Frota, entre São João de Iracema e General Salgado. Na ocorrência, o motorista que causou os dois acidentes foi preso.Segundo a Polícia Militar, na noite de domingo um homem de 58 anos foi atropelado pelo condutor de uma S10 no Centro de São João de Iracema, ao fugir de abordagem policial pela estrada o mesmo condutor teria provocado um segundo acidente.Nele, o motorista teria perdido o controle da direção em uma curva, invadindo a pista contrária e colidido contra um Del Rey, onde estava o peão de rodeio Ricardo Martins. O peão de 29 anos que estava no Del Rey foi socorrido com vida e levado a Santa Casa de General Salgado, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com a força da batida, os dois carros ficaram destruídos.O motorista que provocou os dois acidentes passou por teste do bafômetro que comprovou embriaguez ao volante. Ele foi preso, sendo levado para Cadeia de Penápolis.A vítima do atropelamento de 58 anos foi socorrida por familiares e levada a Santa Casa de General Salgado com diversos ferimentos pelo corpo.