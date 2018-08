Renda revertida com venda de ingressos será destinada à construção de paróquia na cidade.

publicado em 11/08/2018

Padre Fábio de Melo vai se apresentar em Fernandópolis (Foto: Divulgação)

Os ingressos custam R$ 50. Estudantes e idosos que apresentarem documentação comprobatória pagam meia-entrada.







Fonte: G1



Pela primeira vez em Fernandópolis (SP), padre Fábio de melo vai apresentar a nova turnê “O Amor me Elegeu”, às 21h deste sábado (11), no Recinto de Exposições da cidade.De acordo com a organização do evento, 5 mil pessoas são esperadas no evento, que terá toda a renda revertida para a construção da Paróquia São Pedro de Fernandópolis.