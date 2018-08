O fato aconteceu no início da noite desta sexta-feira, dia 24, na rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis

publicado em 25/08/2018

Um motorista de 34 anos ficou levemente ferido após o caminhão baú que ele dirigia colidir na traseira de outro veiculo que segui no mesmo sentido. O fato aconteceu no início da noite desta sexta-feira, dia 24, na rodovia Euclides da Cunha em Fernandópolis.O motorista do caminhão, que pertence a JBF Logística, com placas de Bebedouro, teria ultrapassado uma moto e ao retornar na faixa, acabou batendo na traseira de um Mercedes Bens carregado com materiais reciclado que seguia para Taquaritinga.O reflexo rápido do motorista conseguiu evitar uma tragédia, já que o lado do passageiro ficou totalmente destruído com o impacto. A vítima, que não foi divulgado, foi socorrida por uma unidade do Samu e encaminhado ao Pronto Socorro da Santa Casa, onde ficou em observação.Uma das faixas da pista no sentido interior/capital somente foi liberada depois das 22h30.