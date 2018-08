Acidente aconteceu na vicinal que liga Ouroeste a Indiaporã

publicado em 20/08/2018

Acidente aconteceu na vicinal que liga Ouroeste a Indiaporã (Foto: Reprodução/Internet)

O motociclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Seu sepultamento foi realizado no final da tarde domingo, no Cemitério Municipal de Ouroeste.





O motociclista Renato Cáceres Pereira, de 33 anos, morreu em uma colisão com um automóvel na madrugada deste domingo, 19, no quilômetro seis da rodovia vicinal Júlio Roberto de Sant’Anna que liga Ouroeste a Indiaporã.Segundo a Polícia Militar, o motociclista trafegava pela via quando tentou realizar uma ultrapassagem, ele invadiu a pista contrária e bateu de frente com um veículo que seguia no sentido contrário.O motorista do carro teve ferimentos leves. Ele foi levado para o Hospital de Ouroeste, enquanto os outros dois passageiros que estavam no automóvel não se feriram.