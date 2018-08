Wesley Paulo Pereira da Silva, 21 anos, conhecido como “Leão”, voltava da cidade de Vitória Brasil

publicado em 25/08/2018

Wesley Paulo Pereira da Silva, 21 anos, conhecido como “Leão”, voltava da cidade de Vitória Brasil (Foto: Divulgação)

O trabalho para a retirado do corpo do jovem envolveu uma grande equipe, composta pela Corporação de Bombeiros, Polícias Militar e Civil, bem como a Polícia Rodoviária e o Departamento de Estradas e Rodagens (DER), que se estendeu ao longo de toda a manhã desta sexta-feira, principalmente pela dificuldade de acesso ao local.







Fonte: Região Noroeste



Um jovem de 21 anos morreu na madrugada desta sexta-feira, 24 de agosto, em um acidente na Rodovia Henrique Risso (SP-557), entre os municípios de Vitória Brasil e Dolcinóplis, quilômetros 26.De acordo com informações obtidas pela reportagem do Jornal do Povo da Rádio da Assunção FM, Wesley Paulo Pereira da Silva, 21 anos, conhecido como “Leão”, pelos amigos e colegas de trabalho, voltava da cidade de Vitória Brasil, onde esteve com a namorada para sua casa em Dolcinópolis, por volta das 2h desta madrugada, quando possivelmente perdeu o controle do veículo e saiu da pista.Segundo a polícia, a família notando a ausência do jovem pela manhã entrou em conta com os amigos, que imediatamente começaram procurá-lo, com isso, um deles notando a movimentação nas pastagens próximas á uma ribanceira de aproximadamente dez metros, encontrou o carro que estava literalmente abraçado há um coqueiro.