Em vídeo na sua rede social, candidato a presidente anunciou sua agenda

publicado em 21/08/2018

Jair Bolsonaro (Foto: Agência Brasil)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Quem estará em São José do Rio Preto na próxima sexta-feira é o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL). O deputado federal confirmou a informação ontem por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais.

A agenda de campanha do candidato no interior do Estado de São Paulo começa hoje em Presidente Prudente. A chegada dele na cidade está prevista para as 13h, no aeroporto do município. Amanhã, Bolsonaro estará em Araçatuba e Glicério, cidade natal dele.

Na sexta-feira (24), o candidato estará em São José do Rio Preto. Já no sábado (25) ele visitará a festa do peão de Barretos. “Desde já eu agradeço todo o seu apoio e consideração”, falou.