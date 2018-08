A vítima chegou a ser socorrida e levada para o pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos

publicado em 15/08/2018

Um pedaço de madeira foi encontrado dentro na casa (Foto: Imagem Ilustrativa)

O idoso será sepultado nesta quarta-feira, 15, no Cemitério Jardim da Paz, às 17h, em Rio Preto.





Fonte: Diário da Região



Um idoso de 66 anos foi morto a pauladas na noite desta terça-feira, 14, em uma chácara localizada na zona rural de Bady Bassitt. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos.De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encontrado caído no interior do imóvel, com fraturas na região da cabeça e com o braço quebrado. Um pedaço de madeira foi encontrado dentro na casa.Jorge Luis da Silva Onça foi socorrido e levado a um pronto atendimento da cidade, mas devido aos graves ferimentos foi transferido para o Hospital de Base, em Rio Preto. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.Ainda segundo a polícia, o idoso não morava na residência e utilizava a chácara para dormir alguns dias da semana. O caso está sendo investigado, e a polícia procura pelo autor do crime.