Familiares estranharam que a vítima não havia chegado em casa e foram até a empresa procurar pelo familiar

publicado em 07/08/2018

Bombeiros retiraram o corpo do funcionário que morreu esmagado por caçamba em Cosmorama (Foto: Arquivo Pessoal)

Um homem de 42 anos morreu esmagado por uma caçamba na noite de segunda-feira (6) em uma usina asfáltica de Cosmorama. Familiares estranharam que a vítima não havia chegado em casa e foram até a empresa procurar pelo familiar.Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local onde ocorreu o acidente se deparou com a vítima caída entre o chassi e a caçamba do caminhão, já sem vida.A vítima batia o ponto antes de ir embora, por não ter passado como de costume, funcionários e familiares resolveram procurá-lo pela usina, quando o encontraram.Ele fazia a manutenção em um dos caminhões quando foi atingido pela caçamba. Nilton Paiva foi sepultado ontem, no Cemitério Municipal de Cosmorama.Fonte: Diário da Região