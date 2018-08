O foco principal dessa força-tarefa serão as atividades relacionadas ao meio ambiente em usinas de açúcar e álcool, extração de minérios, aterros sanitários, indústrias e outros segmentos que podem causar prejuízos ambientais

publicado em 06/08/2018

Dando sequência à nova etapa de suas blitze nas 12 regiões administrativas do Estado, de 06 a 10 de agosto, as equipes de agentes fiscais do Crea-SP visitarão diferentes empreendimentos na região de Votuporanga para o trabalho de fiscalização que está sendo realizado na9ª região administrativa do Conselho.

O foco principal dessa força-tarefa serão as atividades relacionadas ao meio ambiente em usinas de açúcar e álcool, extração de minérios, aterros sanitários, indústrias e outros segmentos que podem causar prejuízos ambientais.

As equipes de agentes fiscais estão coletando dados sobre os responsáveis técnicos pelos serviços prestados, bem como sobre a existência da ART para a sua realização, e orientando contratantes ou responsáveis por essas atividades.

Novos veículos da frota de fiscalização já estão sendo usados para o trabalho dos agentes fiscais, que estão atuando em duplas nos municípios da região.

Os resultados obtidos nesta blitz também serão apresentados no Colégio Regional de Inspetores, previsto para acontecer nos dias 28 e 29 de agosto no município de Votuporanga.

Produzido pelo Departamento de Comunicação do Crea-SP - DCEV