publicado em 10/08/2018

O corpo do taxista Gabriel dos Santos, 64 anos, foi localizado por uma equipe do Águia da Polícia Militar que fazia buscas pela região. O local exato onde o corpo foi achado ainda não foi divulgado, mas tudo indica que é em um canavial entre Fernandópolis e Estrela d´Oeste.Ele estava desaparecido desde a tarde desta quinta-feira, dia 9, depois que foi chamado para uma corrida para a Fazenda do Pierry, zona rural da cidade, e desde então, não foi mais localizado por familiares e amigos.A Polícia teve a informação que o celular do taxista se conectou pela última vez a uma torre de telefonia que fica às margens a rodovia Euclides da Cunha, próximo a base da Polícia Rodoviária.Em instantes novas informações.Fonte: Região Noroeste