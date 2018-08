Centro de Controle de Zoonoses de Catanduva divulga fotos de pets, acompanhadas das características do animal, para incentivar a adoção responsável.

publicado em 14/08/2018

CCZ de Catanduva lança book animal para incentivar a adoção (Foto: Divulgação)

Serviço: Centro de Controle de Zoonoses Catanduva. Horário: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Endereço: Rodovia Vicinal Vicente Sanches, sem número. Telefone: (17) 3524-2445





Fonte: Diário da Região



Uma série de iniciativas e apelos para fomentar a adoção responsável de animais é lançada diariamente na internet, principalmente nas redes sociais. A Prefeitura de Catanduva não ficou atrás e pegou carona, propagando uma campanha criativa. Nela, os animais disponíveis para adoção no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) são expostos em uma espécie de book fotográfico, com uma ficha que traz informações completas sobre os pets.A proposta foi elaborada para incentivar a adoção e chamar atenção dos moradores sobre os animais que vivem sob a guarda do local. E pelo menos ao que se refere a chamar a atenção a missão foi cumprida, tendo em vista a repercussão que a iniciativa teve nas redes sociais.Ao todo, o book conta com 70 bichos, sendo 36 cães e 34 gatos. A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Catanduva explicou que a ação será reforçada com a divulgação diária das fotos na página do poder público no Facebook. "Para facilitar o primeiro contato entre os possíveis interessados, nas imagens dos animais constam informações de suas principais características físicas e de comportamento, além do número do microchip", detalha o setor.Os interessados em levar um dos pets para casa irão contar com vacinação, vermifugação e castração dos mesmos. Depois da adoção, o responsável assume todas as obrigações para com o animal de estimação.Os perfis dos animais são variados e alguns estão alojados há mais de cinco anos no CCZ. Segundo o órgão, parte deles chegou até o local por situação de maus-tratos, abandono e até atropelamento. "Os bichos que apresentavam algum tipo de problema tiveram a saúde restaurada", completou.A saúde e, de certa forma, a vida. Como foi o caso da Cigana, gata adotada através da campanha, pelo desempregado Tiago Queroz do Nascimento, de Catanduva. E olha que ela deu sorte, porque, a princípio, não seria a escolhida. "Eu queria adotar outro, mas ela acabou me escolhendo, pois foi a única que se acariciou em mim", conta o adotante.Agora, Cigana deixou o Centro de Zoonoses para o próprio lar - e mais: ganhou também uma família grande, já que vai dividir a casa com outros três gatos e uma cachorra, além dos integrantes humanos.Nascimento disse que a nova integrante da família já está completamente habituada e que esse tipo de ação que visa a adoção responsável precisa ser valorizada.Convertida em resultados, a campanha ainda era tímida até o fechamento dessa edição, já que em pouco mais de uma semana, apenas dois animais - ambos gatos - haviam sido adotados por meio da ação, segundo informações da assessoria.AdoteO procedimento para adotar um animal do CCZ de Catanduva é simples e os requisitos são: o interessado deve ter, no mínimo, 18 anos e comparecer ao local com documentos pessoais, como CPF, RG e também comprovante de residência. "A recomendação é que a pessoa leve uma caixa de transporte ou coleira-guia na hora de retirar o pet", orientam os responsáveis pela campanha.Dos animais disponíveis, apenas um, já com idade avançada, é da raça Dachshund, mais conhecida como "salsicha". Os demais não possuem raça definida. Todos são considerados adultos, com média de cinco anos de idade.A Prefeitura enfatiza que no CCZ os animais são monitorados por especialistas, recebem os cuidados de dois médicos veterinários e quatro tratadores. De acordo com suas características, são alojados em canis e gatil (individual ou comunitário). Além de atendimento clínico, eles recebem alimentação e cuidados de banho e tosa, como explica Natália Amaral Ambrósio, médica veterinária do local."Esse projeto causa uma reflexão sobre a questão da guarda responsável de animais. As pessoas que querem ter um animal precisam saber que existem obrigações, precisam estar atentas aos cuidados essenciais", detalha a veterinária.Hoje, cerca de 100 animais estão alojados no Centro de Controle de Zoonoses de Catanduva. Não existe uma média de animais recebidos por mês, pois o número é flutuante. No mês de julho, por exemplo, o órgão recebeu 16 cães e gatos de uma única vez.