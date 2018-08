Há relatos que o mesmo acontece nos banheiros da rodoviária, inclusive durante o dia

publicado em 18/08/2018

Caixa d`água se transforma em motel para moradores de rua (Foto: Reprodução)

A Prefeitura também providenciou uma tranca para o local, para impedir que ele volte a ser invadido.







Fonte: Região Noroeste



Um vídeo de Ilha Solteira circulou nos últimos dias nas redes sociais, no qual comerciantes do terminal rodoviário denunciavam que a estrutura onde está instalada a caixa d’água do local, vinha sendo utilizada por moradores de rua como “motel”.O ilhadenoticias.com esteve no local e, dentro dessa estrutura, havia um colchão de casal, malas e outros pertencentes. No momento, não havia ninguém no local. De acordo com os comerciantes, o local vinha sendo utilizado para sexo. E não só lá. Há relatos que o mesmo acontece nos banheiros da rodoviária, inclusive durante o dia.A rodoviária virou ponto para moradores de rua. No momento que o ilhadenoticias.com esteve no local, também havia uma cama improvisada estendida no local. Pessoas também já foram vistas dormindo na área de embarque e até nos banheiros.Solução – Depois da postagem do vídeo, a Prefeitura foi até o local e retirou o colchão e outros pertences da caixa d’água. Não há informação se a pessoa que estaria morando no espaço foi identificada.