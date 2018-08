Investimento de mais de R$ 3 milhões vai preparar a região para receber mais clientes industriais e residências

publicado em 13/08/2018

Comprometida com o crescimento das cidades em que atua, a Elektro, distribuidora do Grupo Neoenergia, iniciou obra de ampliação da Subestação Nhandeara (SP). O investimento de R$ 3 milhões contempla a modernização dos equipamentos e o aumento de 30% da capacidade instalada da subestação. Esse aumento de potência vai possibilitar que a região receba mais clientes industrias e residências, além disso, permitirá a instalação de novos automatismos que reduzirão o tempo de restabelecimento. A conclusão da obra está prevista para dezembro.

“ A modernização da subestação fortalece o sistema elétrico, contribuindo para o crescimento da região”, afirma José Ferraz, Gerente da Elektro.





Sobre a Elektro

Reconhecida por nove vezes como a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil, a Elektro é uma empresa do Grupo Neoenergia. Com atuação em 228 municípios, sendo 223 no Estado de São Paulo e cinco no Mato Grosso do Sul, a Elektro tem uma área de concessão de 121 mil quilômetros quadrados. A empresa tem 2,5 milhões de clientes (6 milhões de habitantes).