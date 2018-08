Colisão foi registrada no quilômetro 76 da Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, em Monções

Caminhoneiros tiveram ferimentos graves após acidente em Monções (SP) (Foto: Arquivo Pessoal)

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e dois caminhões, no quilômetro 76 da Rodovia Deputado Roberto Rollemberg, em Monções, na tarde desta segunda-feira (13).De acordo com as informações da polícia, os caminhões bateram de frente e a caminhonete, que trafegava atrás de um dos veículos, se envolveu no acidente. A caminhonete chegou a pegar fogo, mas o motorista deixou o veículo e apresentou apenas escoriações.Já os caminhoneiros tiveram ferimentos graves e foram encaminhados ao pronto socorro de Nhandeara. A causa do acidente não foi informada.Fonte: G1