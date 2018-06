O registro foi feito pelo pai da criança, na Central de Flagrantes, em Rio Preto

publicado em 04/06/2018

A polícia vai investigar um caso de suspeita de estupro de uma menina de 7 anos, em Nova Granada (Foto: Reprodução)

O caso foi registrado como ato obsceno e vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher, DDM.







Fonte: DHoje Interior



A polícia vai investigar um caso de suspeita de estupro de uma menina de 7 anos, em Nova Granada. O registro foi feito pelo pai da criança, na Central de Flagrantes, em Rio Preto.De acordo com o boletim de ocorrência, a criança mora com a avó em Nova Granada e estava passando o feriado com o pai, em Rio Preto. Durante o banho, a madrasta suspeitou da vermelhidão nas partes íntimas da criança e avisou ao pai.O pai questionou a menina e, ainda segundo o boletim de ocorrência, teria dito apenas que “foi enganada” e começou a chorar.A menina foi levada ao Hospital da Criança e Maternidade para passar por exames. O caso está sendo investigado.Ato obscenoUma vendedora, de 23 anos, registrou um boletim de ocorrência depois que o vizinho ficou mostrando os órgãos genitais. O caso aconteceu no Jardim Nunes, na tarde de sábado (02), em Rio Preto.De acordo com o registro, a mulher estava lavando a garagem quando percebeu que o vizinho da frente estava quase nu, com a genitália à mostra. Ela contou à polícia que filmou a cena.