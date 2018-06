Apreensão foi na estrada vicinal que liga Zacarias a Buritama. Suspeitos foram encaminhados à delegacia de São José do Rio Preto (SP) e devem responder por tráfico internacional de drogas.

publicado em 11/06/2018

Meia tonelada de maconha foi localizada no porta-malas do veículo na vicinal que liga Zacarias a Buritama (Foto: Divulgação/Polícia Militar)





Fonte: G1



A Polícia Militar aprendeu, na noite deste domingo (10), aproximadamente meia tonelada de maconha que estava sendo transportada em dois carros de passeios na vicinal Vicinal José Teixeira de Almeida, que liga as cidades de Zacarias a Buritama (SP).Segundo informações da polícia, após uma denúncia, uma caminhonete e os veículos foram abordados. Durante vistoria, a equipe policial localizou 490 quilos do entorpecente, que estavam escondidos no interior dos carros.Além da droga, a polícia encontrou a quantia de R$ 12.950 na caminhonete.À polícia, os quatro suspeitos confessaram que a droga vinha do Paraguai. Eles foram presos em flagrante por tráfico internacional de entorpecente e encaminhados à delegacia da Polícia Federal de São José do Rio Preto (SP).