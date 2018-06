Os adolescentes foram ouvidos e liberados em seguida na presença de seus responsáveis

publicado em 12/06/2018

(Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline RuizA Polícia Militar de Valentim Gentil recuperou, na noite desta segunda-feira (11), uma moto que teria sido furtada domingo (10), em Votuporanga. O crime foi registrado no bairro Pinheiros e câmeras de segurança próximas do local captaram toda a ação do indivíduo que furtou o veículo. Dois adolescentes que estavam com a motocicleta foram apreendidos.Durante patrulhamento da PM pelas ruas daquela cidade, os policiais sargento Rogério e soldado Rodney avistaram uma moto na contramão ocupada por dois indivíduos, que fugiram ao avistarem a viatura da polícia, mas foram abordados posteriormente. A equipe constatou que a moto estava sem placa e que o chassi e o motor estavam com a numeração adulterada.Questionados, o ocupante e o passageiro do veículo informaram para a polícia que compraram a moto em um leilão. Os policiais constataram ainda, por meio do código da moto, que a mesma era produto de furto registrado na data anterior, em Votuporanga.De imediato os dois adolescentes foram conduzidos para a delegacia de Valentim Gentil. Com o apoio dos policiais civis Marlon e Luciana, a equipe foi até a casa dos menores, sendo que em uma delas foram localizas a placa e a tarjeta da motocicleta jogadas no lixo.O veículo foi apreendido e devolvido ao seu verdadeiro proprietário. Os adolescentes foram ouvidos e liberados em seguida na presença de seus responsáveis. Ambos deveram se apresentar nos próximos dias na Vara da Infância e Juventude.