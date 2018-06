O encontro é totalmente gratuito e será realizado na Casa Vocacional da Diocese, que fica na cidade de Nhandeara

publicado em 12/06/2018

A Diocese de Votuporanga promove no final de semana, nos dias 16 e 17 de junho, o segundo encontro vocacional do ano para rapazes que desejam discernir a vocação sacerdotal. Podem participam aqueles que estejam cursando o último ano do ensino médio ou já tenham concluído. O encontro é totalmente gratuito e será realizado na Casa Vocacional da Diocese, que fica na cidade de Nhandeara.No sábado, terá início às 16 horas e encerrará no domingo com o almoço. Os interessados devem confirmar a presença e podem falar diretamente com o assessor da Pastoral Diocesana Vocacional, padre Marcos Antônio de Oliveira ou nas respectivas paróquias da Diocese de Votuporanga.“Os encontros ajudam os jovens a se prepararem por meio da oração, da reflexão, da partilha, do momento de fraternidade, assim possibilitando o discernimento e possível entrada no Seminário no próximo ano. Convidamos, então, aqueles jovens que pensam em ser padre e também aqueles que querem compreender melhor a vocação sacerdotal e assim responder ao chamado que Jesus faz, contribuindo para com Deus e o Reino”, destaca padre Marcos.Após o período de discernimento por meio dos encontros, o candidato ingressa no Seminário Diocesano. Atualmente, a Diocese de Votuporanga conta com 12 seminaristas, que se preparam para o sacerdócio, sendo que dois estão cursando o ano chamado Propedêutico, que é de preparação e introdução; oito cursam a Filosofia e um, a Teologia. Além disso, um seminarista está se preparando para receber o primeiro grau da ordem, que é o diaconato.Para o seminarista Alan Miatello, de 28 anos, que está cursando o 2º ano de Teologia, os encontros vocacionais foram fundamentais para ajudá-lo a discernir a vocação. “Sabemos que toda vocação é um dom de Deus, que exige uma resposta do homem e é necessariamente durante esta etapa que o vocacionado é convidado a uma reflexão mais séria e consciente do seu chamado. Encontrar a própria vocação é uma tarefa árdua e pode se dizer que é muito difícil discernir de maneira solitária, sendo assim, é um momento de graça onde Deus reafirma seu chamado e o vocacionado responde de maneira generosa e obediente. Acertar na vocação é ter certeza de viver feliz.”A Casa Vocacional fica na rua Dr. Edmilson Pessoa Cavalcanti, nº 1031, Centro, próximo a Paróquia São João Batista de Nhandeara. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 99156 5677.