Suspeito foi achado pela polícia sentado no sofá e com duas facas na mão. Caso foi encaminhado à delegacia de Araçatuba e não foi arbitrada fiança.

publicado em 04/06/2018

Caso foi registrado no plantão policial de Araçatuba (Foto: Reprodução/Google)

O suspeito foi levado para a delegacia, onde foi ratificada a prisão em flagrante e não arbitrada fiança. As vítimas também pediram medida protetiva contra o suspeito.





Um açougueiro de 31 anos foi preso na noite deste domingo (3) suspeito de agredir a mulher e a sogra no conjunto habitacional Hilda Mandarino, em Araçatuba (SP).Segundo o boletim de ocorrência, tudo começou depois que o homem acordou e viu que as unhas dos pés e das mãos estavam pintadas com esmalte. Ele também estava com batom nos lábios.A polícia foi acionada e quando chegou ao local encontrou o açougueiro sentado em um sofá com duas facas.Ao ser questionado, o suspeito contou que estava dormindo e quando acordou, foi até o banheiro e viu as mãos e os pés pintados.De acordo com o boletim, ele ficou furioso com a "brincadeira" e agrediu a mulher. A mãe da vítima tentou impedir o genro e também foi agredida.A jovem, de 22 anos, teve ferimentos, mas não precisou de atendimento médico. Já a mãe dela, de 45 anos, foi levada para o pronto-socorro por causa de um ferimento no olho.