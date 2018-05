Junto com o revolver, foram encontradas munições calibre 32 cartuchos deflagrados, além de 11 cartuchos deflagrados de calibre 22

`Zoio´ é preso com revolver e munições em Fernandópolis (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Um rapaz foi preso pela Policia Militar de Fernandópolis após ser encontrado na residência dele um revolver calibre 32 e munições. A.C.A., conhecido no meio policial como “Zoio” foi abordado pela Força Tática na noite desta quinta-feira, dia 10, no bairro Ubirajara.Ele estava em um veiculo Santana de cor prata e durante e como já era conhecido no meio policial, os PM resolveram vistoriar o carro. No local nada de ilícito foi encontrado, mas acabou confessando que na casa dele havia uma arma de fogo.Junto com o revolver, foram encontradas munições calibre 32 cartuchos deflagrados, além de 11 cartuchos deflagrados de calibre 22. Ele foi conduzido ao Plantão Policial e o delegado acabou ratificando a prisão.Trabalharam na operação o sargento Renato, Cb Grecco e Sd E. Silva.Fonte: Região Noroeste