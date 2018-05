Os criminosos roubaram uma bateria de celular e uma quantia de R$ 256. A vítima teve vários ferimentos pela perna

publicado em 16/05/2018

Uma travesti, de 34 anos, foi vítima de roubo e violência na madruga de domingo (13), no Centro de Rio Preto (Foto: Reprodução/Internet)

Uma travesti, de 34 anos, foi vítima de roubo e violência na madruga de domingo (13), no Centro de Rio Preto.Segundo o boletim de ocorrência, dois homens em um carro Fiat Palio pararam ao lado da travesti para saber sobre o preço do programa e em seguida pediram para anotar o número deles.Quando a vítima pegou o celular, um dos suspeitos agarrou a vítima pelo braço e a prendeu no carro. Em seguida, arrancou com o veículo, arrastando a travesti por duas quadras até ser solta.Os criminosos roubaram uma bateria de celular e uma quantia de R$ 256. A vítima teve vários ferimentos pela perna.Devido à violência que a vítima sofreu, não foi possível anotar a placa do automóvel. O caso vai ser investigado.Fonte: DHoje