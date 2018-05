Roubos foram na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Suspeito foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

publicado em 07/05/2018

Cruzamento onde o suspeito bateu em um carro e acabou morrendo em Rio Preto (Foto: Reprodução/Google)

m homem morreu após sofrer um acidente de trânsito ao fugir da polícia na noite deste sábado (5), no bairro Parque Estoril, em São José do Rio Preto (SP).De acordo com o boletim de ocorrência, ele tinha acabado de roubar duas mulheres.Segundo a polícia, o homem abordou a primeira moça, de 15 anos, em um ponto de táxi próximo a um shopping na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Ele a ameaçou com uma faca e pegou a bolsa dela, contendo celular e objetos pessoais.Logo após, ele ameaçou outra mulher, de 42 anos, na mesma avenida, próximo ao Hospital de Base. Ele também levou o celular da vítima e outros pertences ao ameaçá-la com a faca.A polícia foi chamada e encontrou o suspeito na Avenida Romeu Strazzi. Começou uma perseguição pela avenida e também pela Avenida Brasilusa. No cruzamento da Rua da Fé com a Rua Nuno Alvares Pereira, o suspeito bateu a moto em outro veículo.Ele foi socorrido, levado ao Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos. As vítimas foram até o local e reconheceram os pertences. A moto usada no roubo foi apreendida.Fonte: G1