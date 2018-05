Menino de aproximadamente três quilos nasceu saudável. Mãe e filho receberam ajuda da equipe do Samu e foram encaminhados à Santa Casa de Araçatuba (SP). Eles passam bem

publicado em 16/05/2018

Equipe do Samu auxiliou trabalho de parto de gestante em Araçatuba (SP) (Foto: Samu/Divulgação)

Uma equipe do Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - auxiliou o parto de uma gestante em uma casa do bairro Águas Claras, em Araçatuba (SP), na manhã desta quarta-feira (16).De acordo com as informações da assessoria de imprensa da prefeitura, a equipe do Samu foi acionada para atender com urgência uma mulher que estava em trabalho de parto.No endereço informado, a gestante de 27 anos foi encontrada ao final do trabalho de parto e a equipe do Samu ajudou no nascimento da criança.O menino, de aproximadamente três quilos e 46 centímetros, é o quinto filho da mulher. Mãe e filho foram encaminhados para a Santa Casa e passam bem.Ainda segundo a prefeitura, a gestante não fez o pré-natal, serviço gratuito que deve ser feito para garantir segurança na gravidez. Este foi o terceiro caso da semana em que a equipe do Samu auxiliou um parto.Fonte: G1