Blitze de fiscalização da Lei Seca foram realizadas na noite de sábado (19) e na madrugada deste domingo (20); ao todo, 314 veículos foram fiscalizados

publicado em 21/05/2018

Motoristas foram autuados por embriaguez ao volante em Novo Horizonte (SP) (Foto: Maurício Rummens/Governo do Estado de São Paulo/Arquivo)

O Programa Direção Segura – ação coordenada pelo Detran.SP para a prevenção e redução de acidentes e mortes no trânsito causados pelo consumo de álcool combinado com direção – autuou 14 pessoas em operação de fiscalização da Lei Seca realizada na noite de sábado (19) e na madrugada deste domingo (20), em Novo Horizonte.

Durante as blitze, realizadas nas praças Dr. Euclydes Cardoso Castilho e Nove de Junho, foram fiscalizados 314 veículos.

Os condutores foram autuados por embriaguez ao volante e terão de pagar multa no valor de R$ 2.934,70, além de responderem a processo administrativo no Detran.SP para a suspensão do direito de dirigir por 12 meses.

Quatro dos motoristas autuados, além dessas penalidades, também responderão na Justiça por crime de trânsito porque apresentaram índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro ou tiveram a embriaguez atestada em exame clínico realizado por médico-perito da Polícia Técnico-Científica. Se condenados, poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.