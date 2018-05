Temperaturas vão cair a partir deste sábado e só voltam a subir no próximo sábado

publicado em 19/05/2018

A dermatologista Maria Bandeira, alerta que o ressecamento da pele pode causar irritações, fissuras e até infecções. Alguns cuidados são fundamentais para manter a pele saudável. Entre as dicas está evitar banhos quentes. "Embora, a maioria das pessoas prefira o banho quente, é importante saber que ele é prejudicial para a pele. Quem não abre mão, deve preferir a água morna, porque a quente remove a camada protetora da pele".





É chegada a hora de tirar as roupas mais pesadas, casacos, cobertores e edredons do guarda-roupa. A previsão do tempo indica que a temperatura irá cair a partir deste sábado, 19. A sensação de frio começa à tarde, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e irá se estender durante toda a semana.Os termômetros devem marcar no domingo a máxima de 21°C , dois graus acima da mínima deste sábado (19° C). A mínima de domingo pode atingir 13°. Para segunda-feira, dia 21, a temperatura cai ainda mais, com previsão de chegar a 10°C e não ultrapassar os 22°C. A previsão, porém, indica chuva apenas neste sábado.Estamos no outono, que é, segundo o meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet, um período de transição, caracterizada pela redução das chuvas e das temperaturas no Estado de São Paulo."Massas polares e ciclones extratropicais se associam. Normalmente esses sistemas vêm do Pacífico Sul, entram pelo sul da América do Sul, passam pela Argentina, pelo Uruguai e se deslocam pelo Brasil", afirma Marcelo, acrescentando que as duas trajetórias atravessam o Estado "e impactam da seguinte forma - alguns dias terão céu claro, com grande amplitude térmica (frio na madrugada e tardes amenas) e outros serão nublados e frios."A estudante Maria Helena Naime Thomé Vasconcelos, 24 anos, já se prepara para os dias mais frios. Ela conta que prefere o calor e que não sente tanto frio, mas toma alguns cuidados com os cobertores e com as roupas mais pesadas para usá-las quando as temperaturas caem. "Eu lavo cobertores, edredons e roupas mais pesadas em dias quentes. Compro sacos plásticos e eu mesma embalo. Gosto de fazer em casa e tomo esse cuidado para proteger contra a poeira umidade."Já a estudante Gabriela Reis, 22, conta que sente muito frio e está ansiosa para usar suas roupas da estação. "A gente fica mais elegante, mas eu me empacoto toda. Sou muito magrinha e sinto muito frio. Não gosto de ficar desconfortável. Então, em dias frios, visto meia-calça por baixo da calça, e coloco meia grossa ainda porque meus pés gelam muito," diz.InvernoO inverno começa às 7h07 do dia 21 de junho. A estação termina às 11h21 do dia 22 de setembro. Estação conhecida por ter menor volume de chuva. "Os dias mais curtos e noites mais longas causam menor quantidade de energia solar. E o tempo mais seco favorece que a diferença entre as temperaturas máximas e mínimas não seja tão grande, como ocorre agora, no outono", afirma o meteorologista Marcelo.Ainda de acordo com o meteorologista, as quedas acentuadas de temperatura, períodos prolongados sem chuvas costumam ser mais presentes entre agosto e o início de setembro, com dias seguidos de baixa umidade do ar. "A chegada das frentes frias garante ocorrências de chuvas na estação, com possíveis variações de temperatura."Cuidados com a pele