publicado em 12/05/2018

Prefeito de Fernandópolis confirma vinda do balão da Galinha Pintadinha (Foto: Divulgação)

O prefeito de Fernandópolis André Pessuto, confirmou no início da noite desta quinta-feira, dia 10, a presença do balão da Galinha Pintadinha, uma atração direcionada a criançada que fará parte do Festival de Balonismo já agendado entre os dias 20 a 22 de maio.A atração, promovida pela Prefeitura de Fernandópolis e Confederação Brasileira de Balonismo, será um dos eventos comemorativos de aniversário do município, que no dia 22 de maio celebra seus 79 anos.Sagrando-se como um dos maiores eventos aéreos registrados na região Noroeste, o Festival de Balonismo, além da exposição dos balões e passeios, contará com competições e presença de pilotos e juízes de todo o Brasil.O festival será aberto a visitações, com abertura oficial às 17h do dia 20. No dia 21, o evento terá início às 15h e a carreata Night Glow, que é uma das atrações mais esperadas, acontecerá às 19h. Já no dia 22, aniversário de Fernandópolis, os portões do estádio se abrirão pela manhã para o último dia de evento.