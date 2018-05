O fato ocorreu na rua São Paulo, em frente a uma distribuidora de bebidas, no bairro Bela Vista

publicado em 18/05/2018

PM aposentado é baleado em briga de trânsito em Fernandópolis (Foto: Região Noroeste)

O autor dos disparos, identificado como I., de aparentemente 30 anos, é morador em Fernandópolis e faz parte do efetivo da própria policia militar pertencente ao comando na Capital Paulista.Depois do fato ele procurou a policia e se entregou. O disparou foi pela própria arma da corporação, uma pistola ponto 40.

Ele foi socorrido e levado ao Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis. Não há informações sobre o estado de saúde dele.







Fonte: Região Noroeste



Um PM aposentado, conhecido como Palhares, dono de uma empresa de extintores foi baleado na manhã desta sexta-feira, dia 18, após uma discussão de trânsito. O fato ocorreu na rua São Paulo, em frente a uma distribuidora de bebidas, no bairro Bela Vista, em Fernandópolis.Palhares teria fechado o autor do disparo que acabou indo ao solo, mas o que motivou a ação ainda não foi revelada.O tiro acertou a lataria do veiculo, atingido as costas da vítima, que ferido conseguiu dirigiu até um posto de combustível e pedir ajuda aos frentistas.