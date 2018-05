Os dois estariam casados há cerca de três meses, e o marido não teria aceitado a separação

publicado em 23/05/2018

Alciene Souza Oliveira, de apenas 24 anos (Foto: Arquivo Pessoal)

Um crime que está mexendo com a cidade de Jales, segundo informações extraoficiais e testemunhos dos vizinhos na tarde desta terça-feira, dia 22, um casal teria se desentendido, após a discussão a esposa teria dito que queria se separar do marido.Os dois estariam casados há cerca de três meses, e o marido não teria aceitado a separação e agiu com extrema violência desferindo vários golpes de faca na esposa Alciene Souza Oliveira, de apenas 24 anos, além de bater muito na cabeça dela.Os vizinhos que tentaram socorrer, disseram que jamais viram coisa igual, o rapaz chegou a morder o próprio corpo devido o descontrole. O crime ocorreu na antiga Rua do Café em Jales.Samu e Polícia foram chamados e a Santa Casa confirmou que a esposa de apenas 24 anos faleceu não resistindo aos ferimentos, o marido foi preso e se encontra na Central de Polícia de Jales.No final da tarde a policia confirmou que o homicídio foi cometido por Paulo Antônio Brito.